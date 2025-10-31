Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem MSC Preussen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Eilslebener SV.

MSC Preussen sichert sich engen 1:0-Sieg gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem MSC Preussen und Eilslebener SV. 128 Zuschauer verfolgten das Spiel im Heinrich-Germer-Stadion.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – Rezai (68. Hussen Gahdo), Jahjah, Gjoci (80. Kidw), Jibril, Farho, Al Mori (46. Chebli), Dervishaj, El Zayat, Tischer, Preuss

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben (65. Köhler), Reber, Willms, Stolte (65. Weber), Falk, Sacher, Hampel (85. Duckstein), Jakobs, Haus, Derda (6. Bockwoldt)

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128