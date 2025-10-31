Dem SSV 80 Gardelegen U19 glückte es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die NSG Ohre Spetze mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

In Minute 11 schoss Nick Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Flechtinger mussten nach 31 Spielminuten die Führung wieder abgeben. Maximilian Stefan Pfarre sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Ohre Spetze musste einmal Gelb hinnehmen.

30 Minuten nach der Pause konnte Anton Fritz Krüger (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Majewski, Liebelt, Wannagat, Roitsch, Hirschfeld, Kuthe, Schubert, Teßmer, M. Linow, Peters

NSG Ohre Spetze: Wirth – Bethge, Engel, Buthut, Wehrmeister, Pfarre, Arnold, Metaj, Meyer, Möbbeck, Scharenberg

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30