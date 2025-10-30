Der SC Bernburg hatte am Donnerstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Dessau 05 mit 1:3 (1:2).

Bernburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Bernburg eine Niederlage gegen den SV Dessau 05 schlucken. 1:3 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Cedrik Staat (SC Bernburg) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Niklas Mieth den Ball ins Netz (7.).

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Dessau 05 kassierte zweimal Gelb. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Friebe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (84.). Die Bernburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – Becker (44. Hilmer), Schauer, Staat, Schmidt (70. Heute), L. Lange, Krüger, F. Lange, Krishteyn (46. Bichtemann), Streithoff, Raeck

SV Dessau 05: Becker – Werthmann, Girke (81. Thomas), Mieth, Biriuk (73. Von Zansen), Friebe (90. Savrii), Barabasch, Erdmann (62. Baumgart), Pälchen (87. Schmitkamp), Sparfeld, Pratsch

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128