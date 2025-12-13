Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Osterweddinger SV ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Yven Chris Gebhardt für Osterwedding traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Osterweddinger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Tom Robin Koch der Torschütze (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

29. Minute: Osterweddinger SV liegt mit 2:0 vorne

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yohanes Tafere, den Ball ins Netz zu befördern und den Santerslebern noch ein Tor zu bescheren (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Schulze, Nakoinz, Nölle, Koch, Klaus, Magel, Krull (73. Reuter), Gebhardt, Falkenberg (15. Müller), Barkowski

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri, Fateh, Tafere, Lange, Alicke (46. Eftindjioski), Madaus, Hahn, Dressel, Otto, Kitanoski

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49