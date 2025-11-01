Der Osterweddinger SV errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 70 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger waren den Gästen aus Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Philipp Nakoinz (Osterweddinger SV) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Pascal Harald Schmidt erzielt.

57. Minute Osterweddinger SV gleichauf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Tom Robin Koch den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (80.). Damit war der Erfolg der Osterweddinger entschieden. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Schulze, Nölle (76. Hübler), Embach (86. Reuter), Nakoinz, Vatterrott (46. Loof), Klaus, Koch, Barkowski, Falkenberg, Iser

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Wald (24. Iyamu), Alali Alhamad, Schmidt, Hildebrandt, Schulz, Oeding, Niemann, Simon, Klawunn (67. Rohde), Fischer

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70