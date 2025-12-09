Der Osterweddinger SV errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Mathias Loof das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Osterweddinger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Philipp Nakoinz der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV mit 2:0 vorne – Minute 62

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Yven Chris Gebhardt kam rein für Bastian Falkenberg und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Daniel Gropius für Alexander Vasükov und Jean-Luca Sensenschmidt für Johannes Wöhler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte die SV Union Heyrothsberge doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Jakob Theodor Hrachowitz (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Heyrothsberge erzielen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Loof, Nölle (88. Dziobek), Embach, Magel, Koch, Falkenberg (73. Gebhardt), Schulze, Müller (82. Hübler), Nakoinz (90. Vatterrott), Klaus

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Wöhler (78. Sensenschmidt), Schlüter, Voelckel, Marth, Fritz, Vogel, Möser, Taube, Schulze (81. Hrachowitz), Vasükov (68. Gropius)

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62