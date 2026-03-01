Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den VFC Plauen am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marius Ihbe mit einem Strafstoß für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sandersdorfer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tyron Profis der Torschütze (36.).

SG Union Sandersdorf Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 36

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Mehnert (90. Jauck), Exner (71. Farkas), Walter, Schnabel, Sponholz, Brunner, Hamella, Scheibe (81. Nakano), Seifert, Ihbe

VFC Plauen: Schulze – Profis, Kämpfer (63. Burdusudis), Wagner (79. Glaser), Winter, Michalek, Hussain (63. Eichie), De Moura Beal, Schubert, Martynets, Tavares Ganime Bastos

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125