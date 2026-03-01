Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Gleich nach Spielstart schoss Levi Räke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Nick Schmidt den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Maddox Liam Kegel (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – F. C. Schmidt, Schipp, L. Abel, R. F. Abel, Munzke, Knochen, Riemenschneider, Busch, Festerling, Mai

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Manegold, Fischer, Okunowski, Abraham Maketh, Jülich, Wolff, Ilse, Räke, Herbst, Kegel

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25