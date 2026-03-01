Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen heimste der Nachwuchs FC Landsberg am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Landsberg/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem klaren Rückstand den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Markus Giss das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte jetzt einmal Gelb ein (41.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Minute 45 Nachwuchs FC Landsberg gleichauf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Weygant, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Landsberger Team den Sieg zu bescheren (81.). Die Landsberger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel, Hellie (28. Gebhardt), Perll, Ketzel (79. Schmidt), Ludwig, Scheller (21. Weygant), Schneider, Lorenz

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Konicki, Giss, Hartung, Kaziur, Kozlowski, Schröter (79. Marku), Seidel (46. Schlömer), Seelig

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32