Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Osterweddinger SV ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger waren den Gästen aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Yven Chris Gebhardt (Osterweddinger SV) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterweddinger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Tom Robin Koch der Torschütze (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

29. Minute: Osterweddinger SV baut Führung auf 2:0 aus

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Yohanes Tafere (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erzielen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch, Nakoinz, Falkenberg (15. Müller), Nölle, Schulze, Klaus, Barkowski, Magel, Krull (73. Reuter), Gebhardt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Alicke (46. Eftindjioski), Madaus, Lange, Kitanoski, Fateh, Al Houri, Otto, Hahn, Dressel, Tafere

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49