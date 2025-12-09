Der SSV Samswegen 1884 sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (1:2)-Erfolg gegen den MSC Preussen.

Spieler Nummer 5 (SSV Samswegen 1884) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ihab El Zayat den Ball ins Netz (21.).

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Die Partie blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Kober (Samswegen) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Börder Mannschaft erzielen (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Resch, Herbst (53. Kober), Feyer (89. Jahns), Lehmann, Bartsch, Gamroth, Nagel (84. Mazlomi), Wagner (84. Engler), Ermisch

MSC Preussen: Thiem – Rezai, Norenko, Kidw, El Zayat, Jibril, Al Mori (67. Kompaniiets), Preuss, Tischer, Heinrich (46. Kulinich), Farho

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32