Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und die SV Union Heyrothsberge ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:3).

Nach nur 13 Minuten schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz.

29. Minute: SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück

Dann konnte Heyrothsberge einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Christian Kloska traf in der 32. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann schafften es die Sülzetaler, dem SV 1889 Altenweddingen etwas entgegenzusetzen. Justin Zywotek traf in der 81. Minute. Brenzlich wurde es für die Biederitzer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:5 aus. Jean-Luca Sensenschmidt versenkte den Ball in der 86. Minute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Bereits zwei Minuten später konnte Zywotek (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau (33. Gumtz), Zywotek, Schlieter, Krüger, Deike (46. Sedlak), Dethlefsen, Rein (46. Krause), Wendland, Richter (46. Tschepe), Mootz (84. Schwarz)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Fritz, Voelckel, Peukert, Möser, Marks, Vasükov (65. Vogel), Schulze (71. Sensenschmidt), Schlüter, Kloska (80. Biegelmeier), Taube (80. Hrachowitz)

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68