Fußball-Landesklasse 2: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (0:2) verließ der SV Eintracht Gommern am Samstag das Sportforum. Der Magdeburger SV Börde fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Florian Sprengler hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Sportforum ganze sieben Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:7 (0:2).

Nach lediglich 22 Minuten schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Patrick Kreutzer den Ball ins Netz (37.).

37. Minute: SV Eintracht Gommern 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Bellach. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:7 zu erweitern (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Sindermann, Randel, Napiontek, Hoppe, Tuente, Schmidt, Hübener, Schellbach, Kunitschke (46. Knobloch), Werban (68. Thiem)

Magdeburger SV Börde: König – Wolff (81. Johne), Rhode, Boeke, Berlin, Rebone, Brussig (65. Lange), Kreutzer, Wesemeier, Schüßler, Rebone (56. Blümel)

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25