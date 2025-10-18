Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV Groß Santersleben I vor 51 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den Roter Stern Sudenburg freuen.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber waren den Gästen aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Minute 85: SV Groß Santersleben I baut Führung auf 2:0 aus

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Steven Hahn (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 2:0 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Fateh, Otto (70. Habibi), Hahn, Al Houri (53. Eftindjioski), Kitanoski, C. Madaus, Adjioski, Lange, Tafere

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (79. Moushfiq), Felgenhauer, Graupner, Riedel, Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Unger, Böttcher (46. Janik), Hennings, Telge (68. Pfitzner), Wildenhof

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51