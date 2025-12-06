Ergebnis 14. Spieltag SV Groß Santersleben I verliert knapp gegen SSV Samswegen 1884 mit 0:1
Für den SV Groß Santersleben I endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:1 (0:1).
Groß Santersleben/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Groß Santersleben I und SSV Samswegen 1884. 33 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz- Platz 2.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten brachte Tim Engler die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Groß Santersleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 14
Der SV Groß Santersleben I rutschte auf Platz elf.
Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SSV Samswegen 1884
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto, Al Houri (46. Dressel), C. Madaus, C. Madaus (46. Banas), Tafere, Hahn, Adjioski, Lange, Qorbani, Delleh
SSV Samswegen 1884: Lindemann – Bartsch, Ronge, Resch, Nagel, Gamroth, Engler (90. Wagner), Sonnabend (70. Stettin), Ermisch, Herbst (81. Mazlomi)
Tore: 0:1 Tim Engler (29.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 33