Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Philipp Böttger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 74

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein.

Das rettende Tor für den Zörbiger FC fiel 29 Minuten nach der Pause, als Tom Gansen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Deidok (19. Moreno Silva), Oertel, Lindemann, Teichert, Seliger (46. Kleewein), Brenner, Schmidt, Schindler, Hempel, Gansen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schreiber, Jüttner, Merker, Kaschperk, Bielig, Grünhage, Berger (82. Berger), Lindau, Böttger, Thomas (46. Höher)

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45