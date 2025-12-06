Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der FC RSK Freyburg vor 120 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB Oberröblingen freuen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Spielminute 62 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg führt mit 2:0 – Minute 83

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Staupendahl (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 2:0 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Töpe (81. Illig), Sambu (81. Beyer), Großmann, Weise, Rosenberg (81. Schirner), Kirchhoff (51. Staupendahl), Kaiser, Mänicke, Schulz, Pereira Nunes

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (81. Kirchner), Michael, Meißner (33. Cepa), Pulz, Franke, Wanski, Ernst, Koch, Strese, Kummer

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120