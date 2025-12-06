Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 44 Zuschauern über einen soliden 5:2 (1:0)-Erfolg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Yasin Diallo (SSV 90 Landsberg) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Maik Stryjakowski der Torschütze (47.).

SSV 90 Landsberg führt mit 2:0 – 47. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Manga (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Landsberger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Stryjakowski (75. George), Darmochwal, Tessmann (56. Rappe), Köhler, Scheller, Reuschel, Madalschek, Diallo (80. Knorr), Knaut, Hampel

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Teklay (66. Ali Yusuf), Zavoloka, Zuleger (60. Shuba), Keunang (77. Halibei), Moh, Abdulrahman, Müller (75. Hardt), Manga

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44