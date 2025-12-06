Einen 5:4 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens fuhr der SV Seilerwiesen Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag 5:4 (3:2) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Vincent Kühn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde ein weiteres Tor durch Daniel Stridde erzielt.

SV Seilerwiesen Magdeburg in Minute 22 2:0 in Führung

Dann verbuchten die Magdeburger noch einen Erfolg. Christian-Gabriel Gropius traf in der 28. Spielminute. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Nicola Maximilian Braunert traf in Minute 42, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Gropius versenkte den Ball in der 62. Spielminute zum zweiten Mal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel versenkte den Ball in Spielminute 78. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Daniel Zoll (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Lausch, Klimm (65. Tamaan), Kühn, Gropius, Skorsetz, Grzenda, Zoll, Stridde, Rittmeister, Theele (76. Lücke)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann (73. Pflug), Günther, Richter, Boese, Braunert, Schäfer, Stüber (82. Brösel), Hertel, Ninschkewitz, Hamel

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25