Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 44 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Yasin Diallo das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). In der zweiten Halbzeit setzte Landsberg noch einen drauf: In Minute 47 wurde ein weiteres Tor durch Maik Stryjakowski erzielt.

SSV 90 Landsberg führt mit 2:0 – 47. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Manga, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Köhler, Tessmann (56. Rappe), Diallo (80. Knorr), Hampel, Scheller, Madalschek, Reuschel, Knaut, Darmochwal, Stryjakowski (75. George)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh, Keunang (77. Halibei), Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Tinto, Teklay (66. Ali Yusuf), Müller (75. Hardt), Manga, Abdulrahman, Zavoloka, Zuleger (60. Shuba)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44