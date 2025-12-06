Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Großgrimma mit 1:3 (1:1).

TSV Kickers 66 Gonnatal verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Großgrimma

Sangerhausen/MTU. Das Match zwischen Gonnatal und Großgrimma ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Heiko Angeli, als Felix Zech für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Marcus Paper (45+10.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Kickers 66 Gonnatal gegen SV Großgrimma – 55. Minute

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Sebastian Krobitzsch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Lenzewski (59. Froeschen), Hoffmann (75. Kurotschkin), Stüber, Paper, Omnitz, Dittmann, Steyer, Goldberg (29. Töpfer), Ditscher, Siebenhüner (75. Hagene)

SV Großgrimma: Schmidt – Schneider, Wöpe, Zech, Weidner, Rackowitz (82. Link), Bauer (90. Palatini), Baum (57. Beqiraj), Göbel, Krobitzsch, Pillert (46. Ibrahim)

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52