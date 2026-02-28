Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der SV Seilerwiesen Magdeburg gegenüber dem Magdeburger SV Börde machtlos und wurde 1:4 (1:2) besiegt.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian-Gabriel Gropius. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 1:4 (1:2)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Theele den Ball ins Netz.

Minute 24 SV Seilerwiesen Magdeburg gleichauf mit Magdeburger SV Börde – 1:1

Louis Rebone traf für Magdeburg in Minute 35 und Patrick Kreutzer in Minute 47. Spielstand 3:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 17.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Blümel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (81.). Damit war der Erfolg des Magdeburger SV Börde entschieden. Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte dennoch auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Magdeburger SV Börde

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß (46. Moharam) – Stridde, Klimm, Tamaan (63. Ebeling), Skorsetz, Meyer (68. Lücke), Seegers, Theele (77. Schmidt), Rathsack, Gropius, Schröder

Magdeburger SV Börde: König – Lange, Brussig (70. Johne), Lipowski (33. Kreutzer), Fritsch, Schüßler, Rebone (85. Kircheis), Rhode, Müller, Gallert (77. Boeke), Blümel

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (4.), 1:1 Philipp Theele (24.), 1:2 Louis Rebone (35.), 1:3 Patrick Kreutzer (47.), 1:4 Benny Pascal Blümel (81.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Otto; Zuschauer: 31