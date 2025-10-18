Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Fußballfans über einen soliden 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Biederitzer legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Schulze der Torschütze (35.).

Die Biederitzer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Marcus Schlüter traf in der 45. Spielminute. Der BSV 79 Magdeburg lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in der 49. Spielminute, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Gefährlich wurde die Situation für die Biederitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Schulze versenkte den Ball in Minute 66 noch einmal. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Nsangou versenkte den Ball in der 81. Minute zum zweiten Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der allerletzten Minute konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Vasükov (73. Hanke), Fritz, Schulze (70. Thorand), Schlüter, Peukert, Marth, Wöhler (77. Möser), Taube, Kloska, Schäfer

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Klinzmann, Ngou, Gröschner, Hilgendorf (77. Bielau), Krüger, Ellrich, Nsangou, Bansemer, Kasper, Nsien (37. Baumann)

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48