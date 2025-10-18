Der SV 1889 Altenweddingen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 1:4 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rene Hasse (Eilslebener SV) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 65, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Eilslebener legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Hasse der Torschütze (75.).

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – 75. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Fabian Richter, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu bescheren (87.). Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Zywotek, Selent (75. Thielecke), Dethlefsen, Winkelmann (81. Gumtz), Mootz (60. Richter), Schubert, Harnau, Schwarz, Schlieter (81. Tschepe), Deike (60. Rein)

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Bach (63. Hasse), Jakobs (79. Willms), Badeleben (63. Hampel), Sengewald, Stolte (63. Köhler), Reber, Pruhs, Haus, Matthies (63. Bockwoldt)

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152