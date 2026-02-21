Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Alexander Vasükov für Heyrothsberge traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Tom Marks (74.) erzielt wurde.

Minute 74: SV Union Heyrothsberge liegt mit 2:0 vorne

Es lief nicht gut für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Unmittelbar darauf gelang es Hannes Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (84.). Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vogel (64. Schulze), Kloska (86. Thorand), Taube (81. Vorhölter), Vasükov (70. Marth), Voelckel, Marks (86. Hrachowitz), Gropius, Fritz, Wöhler, Schlüter

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Rasche, Schulz, Alali Alhamad, Koopmann (80. Aldinar), Kutz, Niemann, Wegelin, Oeding, Simon, Klawunn

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43