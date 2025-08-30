Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 83 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen freuen.

Biederitz/MTU. Im Spiel zwischen Heyrothsberge und Preussen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Heyrothsberge.

Ihab El Zayat traf für den MSC Preussen in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Raue den Ball ins Netz (20.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Union Heyrothsberge gegen MSC Preussen – 20. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen kassierte dreimal Gelb. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Raue (Heyrothsberge) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schlüter, Raue (68. Vogel), Taube (68. Schmidt), Wöhler, Gropius, Schäfer, Fritz (88. Sensenschmidt), Marth, Kloska (90. Thorand), Schulze (82. Hanke)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – El Zayat, Al Mounif (70. Gjoci), Dervishaj, Preuss, Kulinich, Norenko, Jahjah (46. Kompaniiets), Jibril, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Chebli (70. Rezai)

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83