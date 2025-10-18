Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den BSV 79 Magdeburg mit 5:3 (3:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Hannes Schulze kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – 35. Minute

Dann konnte Heyrothsberge noch einen Erfolg einsacken. Marcus Schlüter schoss und traf in Spielminute 45. Der BSV 79 Magdeburg lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Alain Zidane Nsangou versenkte den Ball in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schulze versenkte den Ball in Spielminute 66 noch einmal. Es wollte den Heyrothsbergern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Nsangou schoss und traf in der 81. Spielminute ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth, Wöhler (77. Möser), Schlüter, Peukert, Taube, Fritz, Vasükov (73. Hanke), Schäfer, Schulze (70. Thorand), Kloska

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Gröschner, Kasper, Nsangou, Krüger, Bansemer, Ngou, Nsien (37. Baumann), Ellrich, Klinzmann, Hilgendorf (77. Bielau)

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48