Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 4:0 (4:0) ging der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens von Coach Mario Katte aus dem Kräftemessen mit dem Osterweddinger SV vom Platz.

4:0 – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in der Begegnung mit Osterweddinger SV deutlich souverän

Kleinmühlingen/MTU. Die 66 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten die Gäste aus Osterwedding mit 4:0 (4:0) deutlich.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nicola Maximilian Braunert den Ball ins Netz (20.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt mit 2:0 – 20. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Hertel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (90.+2). Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. C. Stüber, Junge (53. Ninschkewitz), Günther (72. Zöbisch), Ostwald, Richter, Hamel (86. Dörner), Jakobs (77. Boese), Kietzmann (55. Pflug), Hertel, Braunert

Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter (46. Hermann), Falkenberg, Klaus, Barkowski, Iser, Embach (65. Weber), Krull, Dziobek (58. Suchanek), Nölle (40. Hübler), Nakoinz

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66