Die TSG Grün-Weiß Möser I erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 89 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 89 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Robin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Burger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Willi Küllmey der Torschütze (53.).

Minute 53: TSG Grün-Weiß Möser I baut Führung auf 2:0 aus

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Torwart Luca Niclas Rudolf konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Finn Eickhoff den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+2). Damit war der Triumph der Burger entschieden. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – K. Kloska, Rick, Pilz, R. Kloska, Rölke (78. Henning), Küllmey (73. Nord), Jentzsch, Rieche (46. Eickhoff), Sachs, Thiele (61. Preßler)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schulze, Schäfer (61. Hanke), Fritz, Schlüter, Marks, Peukert, Wöhler (85. Thorand), Marth (76. Pinno), Kloska, Schumburg

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89