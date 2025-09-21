Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.

Kigali - Beim Auftakt der ersten Straßenrad-Weltmeisterschaften in einem afrikanischen Land hat die deutsche Rad-Nachwuchshoffnung Antonia Niedermaier eine Medaille verpasst. Die 22-Jährige wurde in Ruanda beim Einzelzeitfahren der Frauen am Sonntag nach anspruchsvollen 31,2 Kilometern durch die hügelige Hauptstadt Kigali Sechste.

Die Schweizerin Marlen Reusser holte Gold vor den Niederländerinnen Anna van der Breggen und Demi Vollering. Niedermaier lag 1:29 Minuten hinter Reusser und knapp 25 Sekunden hinter dem dritten Rang.

Niedermaier: „Bisschen mehr erhofft“

„Natürlich habe ich mir ein bisschen mehr erhofft“, sagte Niedermaier dem ZDF. Angesichts des harten Kurses sei sie aber zufrieden. „Ich hatte nicht unbedingt meinen besten Tag, die Beine haben sich recht schwer angefühlt. Ich weiß nicht, ob es an der Hitze lag oder an der langen Reise.“

Die gebürtige Rosenheimerin, die im Frühsommer den Zeitfahrmeistertitel in der Pfalz feierte, galt vor dem WM-Beginn als eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen auf eine Medaille aus deutscher Sicht.

Hoffnung auf Mixed-Rennen

Das schwarz-rot-goldene Aufgebot muss in dem ostafrikanischen Land ohne die Topstars Florian Lipowitz, Nils Politt und Maximilian Schachmann auskommen, die aus verschiedenen Gründen nicht mit dabei sind.

Das deutsche Aufgebot steht wieder im Mittelpunkt, wenn das gemischte Team aus Frauen und Männern beim Mixed-Rennen an den Start geht. Im vergangenen Jahr scheiterte die deutsche Auswahl dabei hauchdünn am Gold-Coup. Das Profi-Rennen der Frauen wird am kommenden Samstag und das der Männer am Sonntag ausgetragen.