Mit viel Kampf und Glück verhinderte der SC Magdeburg beim HC Erlangen die erste Saisonniederlage. Ein Spiel, welches deutlich macht, dass man in der Bundesliga nichts geschenkt bekommt. Schon gar nicht bei einer Mini-Vorbereitung nach einem Kraftakt wie zuvor in Barcelona.

Omar Ingi Magnusson war mit elf Toren bester Schütze des SCM beim 31:31 gegen den HC Erlangen.

Magdeburg - Wenn sich in der Handball-Bundesliga Landsleute treffen, wird das natürlich zu einem kurzen Plausch genutzt. Und so erfuhr Omar Ingi Magnusson vor der Partie des SC Magdeburg beim HC Erlangen direkt von Viggo Kristjansson, dass der auch nicht spielen kann. Insgesamt waren es sogar acht Profis, die bei den Gastgebern nicht einsatzfähig waren. Als Ersatz saßen beim HCE auf der Bank sechs A-Jugendspieler bereit. Aber weil die über sich hinauswuchsen, musste sich der SCM richtig strecken, um am Ende sogar noch glücklich zu einem 31:31 (11:16) zu kommen.