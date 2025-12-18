Ergebnis 9. Spieltag TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen Magdeburger SV Börde
Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 0:3 (0:3).
Kleinmühlingen/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Mario Katte mit 0:3 (0:3) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.
Nach lediglich 16 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Kleinmühlingen
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 9
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt 0:2 zurück – 20. Minute
Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Eine Minute nach Anstoß gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (90.+1). Die Bördeländer sind auf Platz neun gerutscht.
Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Hertel, Hamel (84. Ninschkewitz), Ostwald, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Pflug (46. Schmidt), Junge (46. Brösel), Kietzmann (46. Jakobs), Braunert, Günther
Magdeburger SV Börde: König – Rhode (90. Rebone), Kreutzer, Liedtke, Lange, Gallert, Köhler (46. Johne), Brussig, Schuster (46. Müller), Rebone (70. Schüßler), Blümel
Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45