Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 0:3 (0:3).

Kleinmühlingen/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Mario Katte mit 0:3 (0:3) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.

Nach lediglich 16 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt 0:2 zurück – 20. Minute

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Eine Minute nach Anstoß gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (90.+1). Die Bördeländer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Hertel, Hamel (84. Ninschkewitz), Ostwald, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Pflug (46. Schmidt), Junge (46. Brösel), Kietzmann (46. Jakobs), Braunert, Günther

Magdeburger SV Börde: König – Rhode (90. Rebone), Kreutzer, Liedtke, Lange, Gallert, Köhler (46. Johne), Brussig, Schuster (46. Müller), Rebone (70. Schüßler), Blümel

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45