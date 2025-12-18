Dem Haldensleber SC glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SV Fortuna Magdeburg mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 67 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 67 Besuchern auf dem Sportplatz Jahn-Allee geboten. Die Haldensleber setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Sören Ahlfeld (Haldensleber SC) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (56.).

Haldensleber SC baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 56

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Krebs im gegnerischen Tor. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kelvin Nyarko (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Wilken, Walther (82. Asfahale), Boege, Hartmann, Grmay (58. Petrochenko), Prokop (46. Neumann), Teuchler (82. Okubazgi), Klein (76. Schürmann), Sulfrian, Ahlfeld

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Rößner (57. Fleck), Kirchhoff, Shaqiri (57. Anwaar), Starikovskiy, Czerwenka, Nyarko, Böttcher (63. Drizari), Telch (70. Prause), Meister, Lenze (70. Tapsoba)

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67