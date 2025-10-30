Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Donnerstag war die SG 1919 Trebitz gegenüber dem FC Stahl Aken machtlos und wurde mit 0:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Bad Schmiedeberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Enrico Heede. Der Trainer von Trebitz musste sein Team bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Aken beobachten.

Rumen Rehsack traf für den FC Stahl Aken in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste einmal Gelb hinnehmen (31.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Belger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

SG 1919 Trebitz liegt 0:2 zurück – 35. Minute

In der 58. Minute musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die SG 1919 Trebitz kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

23 Minuten nach der Pause konnte Sabrou Hakou Abdul Awali (Aken) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 gingen die Akener als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Stahl Aken

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Gröber (58. Schneider), Födisch, Krott (71. Howe), Kühne, Tawfik Kinani (71. Preßler), Bilke, Kirschke, Oberländer, Poenicke, Preuß

FC Stahl Aken: Papsdorf – Ufer, Mazurkevych (46. Korge), Rehsack (64. Lippert), Belger (76. Teichmann), Müller, Abdul Awali, Knauth, Mrachacz (46. Saalmann), Dreßler, Hellmer (83. Kutscher)

Tore: 0:1 Rumen Rehsack (13.), 0:2 Patrick Belger (35.), 0:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (68.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Oskar Schubert, Heinz Malsch; Zuschauer: 69