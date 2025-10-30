Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Blau-Weiß Dölau mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 107 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Donnerstag den 107 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niklas Kern für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 36: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

Das finale Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Bruno Weick den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (57.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Kern, Schneider, Sonnenberg (75. Reiber), Schäffner, Scholz (73. Husung), Olbricht, Schulz (26. Stöhr), Hildebrandt, Weick

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Prinzler, Lippoldt, Gros, Kreideweiß, Groß, Hensen (63. Haensch), Giese, Redmann (68. Hermann), Burghardt

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107