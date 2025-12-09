Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Niederndodeleben ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Irxleben/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der TSV Niederndodeleben nach einem klaren Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Mark Schröder traf für den SV Seilerwiesen Magdeburg in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Spieler Nummer 14 der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 14, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Niederndodelebener zu entscheiden (58.). Die Niederndodelebener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz (85. Lücke), Grzenda, Dreiling (90. Ebeling), Gropius, Schröder, Zoll, Kühn, Stridde, Tamaan (82. Tilche), Theele

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63