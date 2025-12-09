Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Niederndodeleben ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Irxleben/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Mark Schröder traf für den SV Seilerwiesen Magdeburg in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Spieler Nummer 14 den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

1:1 im Duell zwischen TSV Niederndodeleben und SV Seilerwiesen Magdeburg – 47. Minute

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 14, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Niederndodelebener Mannschaft den Sieg zu verschaffen (58.). Der TSV Niederndodeleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Skorsetz (85. Lücke), Stridde, Grzenda, Gropius, Theele, Zoll, Dreiling (90. Ebeling), Kühn, Tamaan (82. Tilche)

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63