Der TSV Niederndodeleben erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Mittwoch konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (3:1)-Sieg für die Gastgeber.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Spielstart lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Felgentreff den Ball ins Netz (24.).

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Niederndodeleben gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 24. Minute

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Dean Joel Dreiling den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.+3). Damit war der Sieg der Niederndodelebener gesichert. Die Niederndodelebener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – K. Husnik, Biermanski (73. K. Husnik), Ahlemann, Jebsen (46. Ferl), Mai, Frank, Schott, Dreiling (73. Bittner), Lüddeckens (67. Bergmann), Felgentreff (61. Müller)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Wald (46. Schmidt), Klawunn (65. Aldinar), Oeding, Reuper, Niemann, Kutz, Schulz, Alali Alhamad (82. Chowson), Simon, Hildebrandt (73. Heinemann)

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110