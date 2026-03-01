Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der 1. FSV Nienburg vor 72 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Nienburg/MTU. Die 72 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger besiegten das Team aus Bernburg mit 4:1 (2:0) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Oliver Schmidt für Nienburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Nienburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Eric Schmilorz der Torschütze (12.).

12. Minute: 1. FSV Nienburg mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 gelang es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der 1. FSV Nienburg hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Neumeister, Lehmann (57. Stöhr), Kümmel, Zenker, Hensel, Schmidt (87. Brauer), Schmilorz, Knop (57. Reichel), Finze (76. Baer), Dauch (81. Ebeling)

SV Einheit Bernburg: Käding – Schaaf, Kuhn, Fischer, Haiduk, Ehrich (67. Hammermann), Kupka (56. Wendel), Krug, Kupka (80. Kohl), Walcer, Pundzin (86. Sokolovskyi)

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72