Dem 1. FSV Nienburg gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Plötzkau 1921 mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 101 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Nienburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 101 Besuchern der Exte Arena am Steinbruch geboten. Die Nienburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Plötzkau durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Ronny Schütze, als Eddie Kümmel für Nienburg traf und in Spielminute 80 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

1. FSV Nienburg führt nach 82 Minuten 2:0

Die Nienburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Dusan Dobrin wurde für Tim Ebeling eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nach wenigen Momenten gelang es Dusan Dobrin, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Lehmann, Schmilorz, Zenker, Kümmel, Finze, Hensel, Baer (62. Schmidt), Neumeister, Ebeling (81. Dobrin), Dauch (76. Kober)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz, Bartel, Van Linthout, Gruschetzki, Gebbert (76. Goldbach), Mäkel, Beck, Hesse, Fechtner, Böber (75. Fischer)

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101