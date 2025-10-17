Fußball-Landesklasse 3: An diesem Freitag hat die VfB Germania Halberstadt 2 auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt unterlag das Team von Denis Becker mit 2:6 (1:2).

Nach nur elf Minuten schoss Manuel Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Niko Menge den Ball ins Netz (14.).

Unentschieden. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Die Halberstädter nahmen aber nochmal Anlauf. Fabian Zeidler versenkte den Ball in der 70. Minute. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Kroppenstedter aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Christian Conrad traf in Minute 80. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der Nachspielzeit nutzte der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Mit 6:2 gingen die Kroppenstedter als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wenig, Zeidler, Genschmar, Conrad, Simon (67. Allner), Lippoldt, Theile, Eckert, Menge (67. Tunsch), Dannhauer

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Liehr (83. Scheunert), Conrad, Helbig, Hoffmann, Tobisch (90. Mohr), Burger (61. Stein), Gruhle (90. Franke), Böttger, Sommermeyer, Seibert

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85