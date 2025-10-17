Dem SV Seegrehna glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Friedersdorf mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 100 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 100 Besuchern Sportstätte Gebrüder Grabsch geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger legten in der 27. Minute nach. Diesmal war Martin Jäckel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Seegrehna liegt in Minute 27 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Torwart Jamiro Scherbaum konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hendrik Kruse (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Griedel, Weise (87. Raiskup), Geißler, Kruse, Thauer, Stark, Jäckel, Ruprecht, Trenkel (59. Hesse), Gäbelt

SV Friedersdorf: Fleischer – Jefkay, Siverchuk, Seiring, Fischer (58. Kauna), Kökel (86. Krasnokutskyi), Janssen, Walter, Mieth, Rohde (55. Hartmann), Stolzenhain (58. Plomitzer)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100