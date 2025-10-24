Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 130 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 130 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Nienburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 7. Minute der zweiten Spielhälfte (52.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Lukas Radomski (64.) erzielt wurde.

FC Einheit Wernigerode II führt nach 64 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Finze den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Nienburg erlangte (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wernigeroder haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Radomski (88. Bogumil), Müller, Vollmer (65. Foltis), J. Schmidt, Böhme, Blecker, Beddigs (85. Clemens), R. Schmidt, Peszt (80. Niehoff), Kläfker (60. Kodatis)

1. FSV Nienburg: Held – Hensel, Finze, Kümmel, Baer (60. Knop), Kober, Dauch (42. Dobrin), Ebeling, Brauer, Schmilorz, Schmidt

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130