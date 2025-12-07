Der FC Einheit Wernigerode II errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 63 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Blankenburg durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Steven Raeck das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Blankenburger revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Max Schröder erzielt.

FC Einheit Wernigerode II und Blankenburger FV – 1:1 in Minute 62

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Schon eine Spielminute später konnte Lukas Radomski (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:1 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Niehoff (66. Reitmann), Pillich (87. Kläfker), Raeck, Herbst, J. Schmidt, Blecker, Böhme (60. Beddigs), Radomski (78. Bogumil), Clemens, R. Schmidt

Blankenburger FV: Effler – Huch (80. Lepetit), Müller, Paul (87. Schinke), König (64. Schnabel), Alhndi (83. Pluskat), Kuhbach, Kupke, Schröder, Krause, Alhndi

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63