Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 6:0 (1:0) fegte das Team des SV Langenstein den Quedlinburger SV am Sonntag vom Platz.

Langenstein/MTU. Sechsmal hat der SV Langenstein am Sonntag gegen die Gegner aus Quedlinburger eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Langensteiner.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Janne Andreas Neutzner für Langenstein traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Langensteiner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Daniel Holtzheuer der Torschütze (52.).

Minute 52: SV Langenstein führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Pokorny im gegnerischen Tor. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Götting den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (84.). Damit war der Erfolg der Langensteiner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Pinta (80. Schulmeyer), Rappe (62. Hoeft), Krumnow, Holtzheuer (62. Götting), Bellan (46. Gifhorn), Hanke (75. Liebing), Schulze, Neutzner, Priese, Ferdenus

Quedlinburger SV: Demchenko – Beti, Deiters, Lindow (32. Gabriel), Spannaus, Hamann (79. Rink), Apel, Filippov, Pflug (67. Möller), Stertz (75. Bode), Brunner (90. Meves)

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64