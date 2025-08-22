Eine Niederlage für den SC Germ.1993 Kroppenstedt besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Plötzkau 1921 mit 1:2 (0:0).

Kroppenstedt/MTU. Die Partie zwischen dem SC Germ.1993 Kroppenstedt und dem SV Plötzkau 1921 hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Plötzkau auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (0:0) für sich.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und in Spielminute 64 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tobias Reiners (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Plötzkauer durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprang Paul Hoppe für Erik Rene Gebbert ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Paul Hoppe, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Peschek, Hoffmann, Sommermeyer, Burger, Liehr, Tobisch, Helbig, Böttger, Zeppernick, Bode

SV Plötzkau 1921: Wedding – Christmann, Fechtner (61. Döltz), Kluge, Reiners, Sack, Gruschetzki, Beck, Gebbert (68. Hoppe), Van Linthout, Hesse

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (64.), 1:1 Tobias Reiners (65.), 1:2 Paul Hoppe (90.+3); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Thomas Schmidt, Lukas Simon; Zuschauer: 97