Die U 23 der Blau-Weißen feiert beim Chemnitzer FC ihren zweiten Saisonerfolg. Ein 18-Jähriger schnürt dabei einen Doppelpack.

Nick Meier (20) erzielte kurz vor der Pause den Führungstreffer für die Magdeburger.

Chemnitz/Magdeburg - Connor Krempicki war dabei, Aleksa Marusic war dabei oder auch Abu-Bekir El-Zein und Nick Meier: Gleich auf sieben Positionen hatten die Trainer Pascal Ibold und Petrik Sander ihre U 23 vom 1. FC Magdeburg im Vergleich zur Niederlage gegen den FSV Luckenwalde verändert und Profis in den Kampf beim Chemnitzer FC geschickt. Es wurde phasenweise spektakulär, es wurde torreich und deshalb zuweilen ein Fest für die Freunde des Offensivfußballs. Und es wurde der erhoffte zweite Saisonsieg der Magdeburger in der Regionalliga Nordost, den Krempicki und Magnus Baars im Stadion an der Gellertstraße strategisch wertvoll organisierten.