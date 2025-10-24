Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 130 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FSV Nienburg freuen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und sieben Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (52.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb (56.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Philipp Finze, den Ball ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu bescheren (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Beddigs (85. Clemens), Radomski (88. Bogumil), Blecker, Müller, Vollmer (65. Foltis), R. Schmidt, J. Schmidt, Peszt (80. Niehoff), Kläfker (60. Kodatis), Böhme

1. FSV Nienburg: Held – Kümmel, Brauer, Ebeling, Dauch (42. Dobrin), Finze, Kober, Schmilorz, Hensel, Schmidt, Baer (60. Knop)

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130