Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag haben sich die SG Rot-Weiß Thalheim und der SV Eintracht Emseloh ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:3).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (11.). Philipp Stache (SV Eintracht Emseloh) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Emseloher konterten in der 29. Spielminute. Diesmal war Max Alexander Kuras der Torschütze.

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Emseloher konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Dominik Polívka traf in der 34. Minute, gefolgt von Serhii Molochko, Bohdan Bozhok und Jihad Tarek Aljindo (39., 60., 71.). Thalheim legte nochmal vor. Queba Sonco traf in Spielminute 85. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte die SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Luca Finn Prielipp (Thalheim) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Eintracht Emseloh

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco, May (81. Sambu Cabral), Kuras, Ndour, Zawada, Prielipp, Seniura (67. Wróblewski), Schmökel, Schinkel, Bakkush

SV Eintracht Emseloh: Franke – Aljindo, Stache (83. Citaku), Shevtsov, Stamm, Senft (81. Schüt), Heimur, Polívka, Schmidt (77. Vrba), Molochko (46. Aljindo), Mukhoid (59. Bozhok)

Tore: 0:1 Philipp Stache (12.), 1:1 Max Alexander Kuras (29.), 1:2 Dominik Polívka (34.), 1:3 Serhii Molochko (39.), 1:4 Bohdan Bozhok (60.), 1:5 Jihad Tarek Aljindo (71.), 2:5 Queba Sonco (85.), 3:5 Luca Finn Prielipp (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 168