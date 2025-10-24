Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Hettstedt im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Das Match zwischen Hettstedt und Eisleben ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 11 schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Oleksandr Bobeliuk der Torschütze.

FC Hettstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Oliver Bendzko kam rein für Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Prokhorenko (46. Mussin), T. L. Krey, Hoffmann, M. Krey, Kosko, J. P. Lettau, Svitiukha, Kemnitz (61. Bendzko), Wienholz, Uhlig (83. T. Lettau)

MSV Eisleben: Isensee – Beese (55. Behncke), Twardy, Blankenburg (67. Zeugner), Dimespyra, Müller (67. Roos), Teske, Aßmann, Bobeliuk (76. Rische), Eckstein, Shtyrbu (55. Seidemann)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210